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Sara hastası genç derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sara hastası bir genç, derede ölü bulundu.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi Dokuzgözler mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sara hastası bir genç, derede ölü bulundu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi Dokuzgözler mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Derede bir kişinin cansız yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin Muhammed Ali (23) isimli gence ait olduğunu belirledi. Görgü tanıkları, Muhammed Ali’nin sara hastası olduğunu ve serinlemek için girdiği derede yüzdüğü sırada kriz geçirmiş olabileceğini belirttiler. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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