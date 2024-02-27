Sarah'ın cansız bedeni sahilde yarı çıplak halde bulunmuştu! Cinayetle yargılanan sanığın ifadesi ortaya çıktı! Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Agah Ateş Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki baz istasyonları mevkisinde 2022 yılı 24 Kasım günü eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan yabancı uyruklu Sarah Ali Shareef'in yarı çıplak halde cesedi bulundu. Yapılan otopside, genç kadının boğularak öldürüldüğü ve vücudunun çeşitli yerlerinde erkek DNA'sı ile sperm kalıntıları bulunduğu tespit edildi.



Olayı araştıran polis ekipleri, kadının ölümüne ilişkin A.K.'yi gözaltına aldı. A.K. polise verdiği ilk ifadesinde, Sarah Ali Shareef ile olay günü fuhuş yapmak amacıyla bir araya geldiklerini, para konusunda anlaşamadıklarını ve zorla ilişkiye girmeye çalıştığını söyledi. A.K. alkollü olduğunu ve Shareef'in bağırması üzerine panikleyerek ağzını kapatıp, boğazını sıktığını söylerken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'POLİS BASKISI İLE O İFADELERİ VERDİM'

Olayla ilgili açılan davanın görülmesine bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Dosyada yargılamanın tamamlandığına kanaat getiren mahkeme heyeti, son sözü için sanık A.K.'ye söz verdi. Sanık, "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah’ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" demesi üzerine mahkeme heyeti emniyette ve savcılıktaki ifadelerinde suçunu itiraf ettiğini hatırlattı. Sanık A.K., "Eski ifadelerimi kabul etmiyorum. Polis baskısı ile o ifadeleri verdim. Mahkemede anlattığım savunmam gerçektir" dedi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Son sözlerin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, maktul Sarah Ali Shareef'in otopsisinde DNA ve sperm kalıntılarına rastlandığını belirterek, şüphelinin ifadesinde söylediklerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Gelinen noktada sanık ile maktulün para karşılığında cinsel birliktelik için anlaştıkları, buluştukları yerde maktulün önce parayı istediği ancak sanığın önce cinsel birliktelik için zorladığı ve yaşanan arbedede sanığın maktul kadını boğarak öldürdüğünün belirlendiğini söyleyen savcı, sanık A.K.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi sebebiyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





