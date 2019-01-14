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'Sarallar' operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ‘Sarallar’ adlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.

'Sarallar' operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ‘Sarallar Grubu'nun alt koluna yönelik düzenlediği operasyonda, iş adamlarını kaçırdığı, dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan çeteye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

TEHDİT ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haraç kestikleri ve yağmadan darp, yaralama ve alıkoymaya kadar değişik suçlara karıştıkları gerekçesiyle önceki operasyonda 11 üyesi tutuklanan çetenin serbest kalan dışarıdaki üyelerinin mağdurları tehdit ettiği ortaya çıktı.

7 GÖZALTI

Suç duyurusunda bulunan mağdurlara ulaşarak, ‘şikayetinizi geri alın’ diye tehdit eden 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2018’de Ümit ve Tufan S.’nin elebaşılığını yaptığı ‘Sarallar’ adlı yer altı örgütünün alt kolu olduğu iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, İstanbul ve Kocaeli’de yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. O tarihte yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 tüfek ve 623 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin arından adliyeye gönderilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
(İHA)

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Sarallar operasyon gözaltı

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