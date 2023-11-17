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'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişme! 9 şüpheli tutuklandı

17.11.2023 18:00 | Son Güncelleme:
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Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden, örgütün elebaşı Özgür Saral'ın da aralarında olduğu 9'u tutuklandı. 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişme! 9 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edildi.

Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Saral ve 8 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

KAFES OPERASYONUNDA YAKALANMIŞLARDI

Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı "Kafes" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden örgüt lideri Özgür Saral'ın da aralarında olduğu 19'u yakalanmıştı. (AA)

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