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Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, kontrolden çıkan cip, devrildiği şarampolde evin duvarına çarptı.

Şarampolde devrilen cip, evin duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, kontrolden çıkan cip, devrildiği şarampolde evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Osman Öztürk (37), yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk'ün kullandığı 61 KU 759 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Savrulan cip, yamaçta bulunan evin duvarına çarparak, durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Osman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Bayram (46), Erkan (14), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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