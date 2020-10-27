Sararan cam bardakları ışıl ışıl yapıyor! Sirke ve çamaşır suyu...

Mutfağın olmazsa olmazlarından çay bardaklarını sarı lekelerden kurtarıp ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz. Bu 3 farklı yöntemi sadece çay bardağı için değil büyün cam bardaklar için deneyebilirsiniz. Biz, önceliği çay bardaklarına verdik çünkü içecek türü çaydan kaynaklı diğer bardaklara göre çok daha hızlı sararıyorlar.

KARBONAT YÖNTEMİ

İlk olarak bardakları su ve sirkeyle ıslatın. Sirkeli su karışımında bardakları 15 dakika bekletin. Ardından karbonatla birlikte bardakları ovun. Bir gece boyunca çay bardaklarını bu şekilde bekletin. Ertesi gün bulaşık makinesine atın. Sonuç pırıl pırıl bardaklar!

ÇAMAŞIR SUYU YÖNTEMİ

Kimyasal bir ürün olan çamaşır suyunun sık kullanımını tavsiye etmiyoruz ancak iki ayda bir olmak şartıyla bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Çay bardaklarını çamaşır suyunda 3 saat bekletin. Ardından bulaşık süngerinin sarı kısmıyla ovalayın. Sonra bardakları çok iyi bir şekilde durulayın.

SİRKE YÖNTEMİ

Asidik yapısı sayesinde bardaktaki lekeleri derinlemesine temizleyen sirke, gerçek bir parlatıcı. Sararan çay bardaklarını beyaz sirke ile ıslatın. Bardağın iç kısımlarına da kaya tuzu koyun. Yaklaşık 5 saat beklettikten sonra bol su ile bardakları yıkayın.



