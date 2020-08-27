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Sararan tül perdeler için en etkili yöntemler açıklandı! 4 farklı teknik kullanarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bahar temizliğinin yaklaşmasıyla tüm dikkatler, evin en ön plandaki aksesuarı, perdelere çevrildi. Doğal iplik ya da sentetik üretim olması fark etmeksizin, perdeler zamanla solar ya da sararırlar. Buna karşın perdelerin kar-beyaz renklerini, tamamen evinizdeki malzemelerle ve zamandan da tasarruf ederek koruyabilirsiniz.

Sararan tül perdeler için en etkili yöntemler açıklandı! 4 farklı teknik kullanarak...

Pencere dekorasyonu için tül perde kullanımının ilk olarak Fransa'da başladığı tahmin ediliyor. Sonrasında çok beğenilen bu moda, dünyanın hemen hemen her yerine yayılmış durumda. Tül perdeleri eve canlılık ve ferahlık katması için mutfaktan oturma odasına, pek çok yerde kullanıyoruz. Fakat, tül perdeler zamanla ve çeşitli etmenlerden kaynaklı olarak sararmaya başlıyor.

PERDELERDEKİ SARARMA NEDEN KAYNAKLANIYOR?

  • Çamaşır suyu etkili bir temizlik ürünü olsa da fazla kullanımı perde ipliklerine zarar verir. Naylon, polyester gibi sentetik ürünlerin doğal rengi sarıdır ve çamaşır suyunun etkisiyle eski renklerine dönerler. Hatta keten ve pamuk gibi doğal ürünler de çamaşır suyu kullanımından zarar görür ve sararırlar.

  • Gerekenden fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanmak sararmaya yol açar. Üstelik iyi durulanmamış perdeleri güneşte kurutmak, üzerindeki kalıntılarının etkisiyle sararmaya neden olur.

  • Evde sigara içmek gibi bir alışkanlığınız varsa tütün dumanı perdelerinizi sarartır. Yine mutfakta kullanılan tül perdeler de yemek yağlarının etkisiyle sararırlar.

  • Perdeleri kuru ve serin bir ortamda muhafaza etmek de önemli. Tavan araları ve merdiven altları aşırı sıcak olabildiğinden, perdelerde sararma meydana gelir.

    • PERDELERİ NASIL BEYAZLATABİLİRİZ?

    İRİ TANELİ TUZ

    Tuz yardımıyla beyazlatma, bilinen en eski yöntemlerden bir tanesi. İşlemin maksimum etki göstermesi için tül perdenin yumuşatılması tavsiye edilir. Bunun için tülü, 30 dakika boyunca soğuk suya basmalısınız. Bu işlemin ardından perdeler toz deterjan ya da sabun ve birkaç yemek kaşığı tuzun çözdürüldüğü sıcak suya alınır. Tül suda bekletilir, ideal bekleme süresi 10-12 saat arası. Ardından perdeler akan suda durulanmalı, köpük ve tuz kalıntıları iyice temizlenmeli.

    LİMON TUZU YA DA SİRKE

    Tül, sabun ile temizlendikten sonra iyice durulanır. Limon tuzu ya da sirkeli suya batırılarak birkaç saat bekletilir. Perdeleri karışımın içinde birkaç saat ya da gece boyunca bekletmenin ardından makinenizde ve hassas programda yıkayabilirsiniz. İlk yıkamanın ardından perdeler kar beyazı görünmüyorsa yıkamayı 2-3 kere daha tekrarlayabilirsiniz.

    KARBONAT

    Karışım için, birer yemek kaşığı deterjan ve karbonatı üç litre suyun içinde karıştırın. Islattığınız tülleri karışımın içinde en az bir saat kadar bekletin ve ardından iyice durulayın.

    NİŞASTA

    Bütün ihtiyacınız olan, 300 gr. patates nişastasını bol miktarda suyun içinde çözmek. Tüller, öncesinde elde yıkanmalı. Tüller yavaşça sıkılarak kurulanır ve hazırlanan karışıma daldırılırılarak 15 dakika bekletilir. İşlemin ardından perde durulanarak, bekletmeden asılır.

    Bu metot sadece sarılıkla başa çıkmakla kalmaz, sarılığın tekrar ortaya çıkmasını da engeller.

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