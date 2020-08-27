Sararan tül perdeler için en etkili yöntemler açıklandı! 4 farklı teknik kullanarak...

Evde sigara içmek gibi bir alışkanlığınız varsa tütün dumanı perdelerinizi sarartır. Yine mutfakta kullanılan tül perdeler de yemek yağlarının etkisiyle sararırlar.

Gerekenden fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanmak sararmaya yol açar. Üstelik iyi durulanmamış perdeleri güneşte kurutmak, üzerindeki kalıntılarının etkisiyle sararmaya neden olur.

Çamaşır suyu etkili bir temizlik ürünü olsa da fazla kullanımı perde ipliklerine zarar verir. Naylon, polyester gibi sentetik ürünlerin doğal rengi sarıdır ve çamaşır suyunun etkisiyle eski renklerine dönerler. Hatta keten ve pamuk gibi doğal ürünler de çamaşır suyu kullanımından zarar görür ve sararırlar.

Pencere dekorasyonu için tül perde kullanımının ilk olarak Fransa'da başladığı tahmin ediliyor. Sonrasında çok beğenilen bu moda, dünyanın hemen hemen her yerine yayılmış durumda. Tül perdeleri eve canlılık ve ferahlık katması için mutfaktan oturma odasına, pek çok yerde kullanıyoruz. Fakat, tül perdeler zamanla ve çeşitli etmenlerden kaynaklı olarak sararmaya başlıyor.

Perdeleri kuru ve serin bir ortamda muhafaza etmek de önemli. Tavan araları ve merdiven altları aşırı sıcak olabildiğinden, perdelerde sararma meydana gelir.

PERDELERİ NASIL BEYAZLATABİLİRİZ?

İRİ TANELİ TUZ

Tuz yardımıyla beyazlatma, bilinen en eski yöntemlerden bir tanesi. İşlemin maksimum etki göstermesi için tül perdenin yumuşatılması tavsiye edilir. Bunun için tülü, 30 dakika boyunca soğuk suya basmalısınız. Bu işlemin ardından perdeler toz deterjan ya da sabun ve birkaç yemek kaşığı tuzun çözdürüldüğü sıcak suya alınır. Tül suda bekletilir, ideal bekleme süresi 10-12 saat arası. Ardından perdeler akan suda durulanmalı, köpük ve tuz kalıntıları iyice temizlenmeli.

LİMON TUZU YA DA SİRKE

Tül, sabun ile temizlendikten sonra iyice durulanır. Limon tuzu ya da sirkeli suya batırılarak birkaç saat bekletilir. Perdeleri karışımın içinde birkaç saat ya da gece boyunca bekletmenin ardından makinenizde ve hassas programda yıkayabilirsiniz. İlk yıkamanın ardından perdeler kar beyazı görünmüyorsa yıkamayı 2-3 kere daha tekrarlayabilirsiniz.

KARBONAT

Karışım için, birer yemek kaşığı deterjan ve karbonatı üç litre suyun içinde karıştırın. Islattığınız tülleri karışımın içinde en az bir saat kadar bekletin ve ardından iyice durulayın.