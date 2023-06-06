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Sararmış yastık kılıflarının bembeyaz olması için bulduğu çözümü paylaştı! "Hiç bu kadar beyaz görünmemişti"

06.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes tertemiz bir yastık kılıfında uyumak istiyor. Misler gibi kokan ve bembeyaz olan yastıkta uyumak tüm günün yorgunluğunu atabiliyor. Ancak yaz aylarında kolayca kirlenen yastık kılıfları bu konfora engel olabiliyor. Sararan yastık kılıflarını beyazlatmak için etkili yöntemler bulunuyor.

Sararmış yastık kılıflarının bembeyaz olması için bulduğu çözümü paylaştı! "Hiç bu kadar beyaz görünmemişti"

Sararmış yastık kılıfları pis ve bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Kimse sarı yastık kılıfında uyumak istemiyor. Konforlu ve sağlıklı bir uyku için yastık kılıflarını, çarşafları ve nevresimleri sık sık yıkamak gerekiyor. Özellikle yaz aylarında artan terleme sorunu yastıkların çok daha kolay sararmasına neden olabiliyor.

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İnternette sararmış yastık kılıflarını beyazlatmak adına çözüm önerileri arayan bir kişiye gelen yorumlar sararmış kılıfların bembeyaz olmasını sağladı. Bir kişi bulduğu yöntemle yastık kılıflarının daha önce bu kadar beyaz görünmediğini açıklayarak "Yastıklarımı ve beyaz çamaşırları yıkamak için her zaman bulaşık makinesi tableti kullanırım." dedi.

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KULLANAN KİŞİLER MEMNUNİYETLERİNİ PAYLAŞTI

Bir diğeri ise, 'Çamaşır makinenizde bulaşık makinesi tableti kullanın. Tek bir yıkama döngüsünde tüm lekeleri çıkarmak çaba gerektirmeyen bir hiledir.'

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Üçüncü bir kullanıcı şu yanıtı verdi: "Yastığımı yıkarken hiçbir şey bana bulaşık makinesi tabletinin verdiğinden daha iyi sonuç vermedi." Dördüncü bir Facebook kullanıcısı "Yastığınızı başka bir şey kullanmadan temizlerken çamaşır makinenize bulaşık makinesi tableti ekleyin, pırıl pırıl çıkacaktır." dedi.

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