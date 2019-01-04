Saraybosna'nın asırlık Fransisken manastırı

Manastırdaki rahiplerden Slavko Topic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanlığın yoksullukla terbiye edileceğine inanan bir Katolik tarikatı olan Fransiskenliğin Bosna Hersek'te yedi asırdan daha uzun bir süredir var olduğunu belirterek, "Bosna'daki savaşta Fransiskenlerin bu ülkedeki varlıklarının 700. yılı geride bırakıldı. Fransiskenler, bu topraklarda en uzun süredir yaşayan dini topluluklardan biri." ifadelerini kullandı.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Hersek'i fethettiği 1463 yılında yayınladığı ahidname ile varlıkları ve hakları garanti altına alınan Fransiskenler, Bosna'daki son savaşın yaşandığı 1990'lı yıllarda bu ülkedeki varlıklarının 700. yılını geride bıraktı.

Asırlardır Bosna Hersek'teki toplumsal ve siyasi değişimlere de şahitlik eden Fransiskenler, ülkede en uzun süredir yaşayan dini topluluklardan biri olma özelliği taşıyor.

VESNA BESİC - Bosna Hersek'te yedi asırdan daha uzun süredir varlık gösteren Fransiskenlerin başkent Saraybosna'daki asırlık manastırı ve manastır bünyesindeki Aziz Ante Padovanski Kilisesi, kentin en önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Saraybosna'daki tarihi manastırın bir zamanlar eğitim merkezi olarak da kullanıldığını anlatan Topic, bugün ise Fransisken nüfusun yaşadığı kırsal bölgelerde bazı eğitim merkezleri bulunduğunu aktardı.

- Osmanlı padişahlarının portreleri de sergileniyor

Topic, Saraybosna'daki manastırın 1894'te şehirdeki Fransiskenlerin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edildiğini belirterek "O yıllarda Bosna Hersek'teki varlığımız artıyordu. Genç rahiplerin dini eğitim alabilmesi için bir merkeze ihtiyaç vardı." dedi.

Asırlık manastırın bugün birçok kültürel faaliyete ev sahipliği de yaptığını dile getiren Topic, manastırın ilk katında bununan sanat galerisinde Osmanlı padişahlarına ait portrelerin de sergilendiğini söyledi.

Topic, müze bölümü de bulunan manastırı farklı dini ve etnik gruplardan insanların ziyaret ettiğini aktararak, "Nedenini bilmiyorum ancak insanların manastırın etkileyici mimarisine hayran kaldıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Manastırın yanı başındaki Aziz Ante Padovanski Kilisesi'nin de 1853-1856 yılları arasında inşa edildiğini söyleyen Topic, "Saraybosna'da 1879'da yaşanan büyük yangında tamamen yok olan kilise, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yeniden inşa edildi. 1960'lı yıllarda ise bugünkü görünümünü kazandı." ifadelerini kullandı.

Topic, kilisenin iç ve dış görünümüyle adeta bir sanat eseri olduğunu belirterek Fransiskenlerin tarihini koruma noktasında son derece sorumluluk sahibi olduklarını sözlerine ekledi.

