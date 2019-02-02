Saraybosna'nın ruhunu takılara yansıtıyor

LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan mimar Tarik Musakadic, baba mesleği kuyumculuğa farklı bir boyut kazandırarak şehrin tarihi sembollerini takılara taşıyor.

Genç mimarın Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camisi, Sebil, İsa'nın Kalbi Katedrali ve Ulusal Kütüphane gibi şehrin sembollerini işlediği el emeği takılar, hem göze hem de ruha hitap ediyor.

"Samusa" adını verdiği takı koleksiyonunun fikir babası Tarik Musakadic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takı yapma işine girmeye aniden karar verdiğini anlatarak, "Kız kardeşimle bir arkadaşımıza hediye yapmak istedik. Baba mesleği kuyumculuğu kullanarak Saraybosna'daki tarihi eserlerden oluşan bir yüzük yaptık." ifadelerini kullandı.

Babasının kuyumcu dükkanında sergilemeye başladığı takıların büyük ilgi gördüğünü kaydeden Musakadic, halktan gelen talebin özel takı koleksiyonunun hayata geçirilmesinde büyük etken olduğunu ifade etti.

Musakadic, mimar olmadan önce babasından kuyumculuğu öğrendiğini belirterek, "Evimizde takıları yaptığımız bir atölyemiz var. Dolayısıyla her zaman takı yapımının içinde olduk. Babamdan öğrendiklerimi mimarlık teknikleriyle birleştirdim. Ortaya Saraybosna'nın ruhunu anlatan bir takı koleksiyonu çıktı." diye konuştu.