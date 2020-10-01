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Sarı lekelerden kurtulun! Tertemiz bir klozet için bir bardak kolayı...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde hijyeni sağlamak için tuvalet temizliğine son derece dikkat etmelisiniz. Klozetin gider kısmında oluşan sarı lekeden kurtulup tertemiz bir hal alması için bahsedeceğimiz bu 3 yöntemden birini deneyebilirsiniz.

Sarı lekelerden kurtulun! Tertemiz bir klozet için bir bardak kolayı...

Ortak kullanım alanlarından biri olan klozet, temizlik konusunda titiz davranılması gereken bir alandır. Zaman içinde sararan klozet giderini bir türlü eski haline getiremiyorsanız siz de bu temizlik püf noktalarını bir kenara not edebilirsiniz. Hem klozeti bakterilerden arındırıp hem de ışıl ışıl bir görünüm kazandırmak için sizi şöyle alalım...

KOLA

Pas ve kir lekelerine karşı ciddi bir savaş veren kola, asidi sayesinde lekelerin hızlı bir şekilde çözünmesine yardımcı oluyor. Bir bardak kolayı klozete dökün efendim. Yarım saat beklettikten sonra tuvalet fırçasıyla ovun ve ardından sifonu çekilsin. Her yer nasıl da tertemiz!

PONZA TAŞI

İkinci sıra dışı yöntemimiz işe ponza taşı oluyor. Temizliğe başlamadan önce ponza taşını sıcak su ile ıslatın. Yumuşamış taş ile lekelerin olduğu yeri bir güzel ovalayın. Aman diyelim, bir güzel dedik ama nazik olmaktan da kaçınmayalım. Aksi halde klozette derin çizikler bırakabilirsiniz.

SİRKE VE KARBONAT

Bir bardak sirkeyi 40 dereceye kadar ısıtın. İçine bir yemek kaşığı karbonatı ilave edin. Hazırladığınız karışımı klozetin iç kısımlarına dökün ve yarım saat bekletin. Ardından klozet fırçası ile ovun. Sonrasında üzerine sifonu çekin. Bu işlemi haftada bir tekrarlayın.

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