KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dünya üzerinde 40'a yakın mezarı olduğu söylenen Sarı Saltuk'un Kırklareli'nde yaşadığına ve mezarının bulunduğuna inanılan alana türbe yapılacağını söyledi. Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu ve Rumeli'nin fethi esnasında efsaneleşen Türk kahramanı Sarı Saltuk'u önemsediklerini belirtti. Osmanlı'nın Balkanlara önce Anadolu erenlerini gönderdiğini, bunların başında da Sarı Saltuk'un bulunduğunu anlatan Bilgin, Sarı Saltuk'un yaşadığı belirli alanların olduğunu ve bunların başında da Babaeski ilçesinin geldiğinin altını çizdi. Bilgin, şunları söyledi: "Sarı Saltuk'a ait farklı mezar yerlerinin olduğunu söylenmekte. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne baktığımızda ise Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çok ciddi emareler olduğu tespit edilmiştir. Sarı Saltuk'un mezarının Kırklareli'nde olduğuna inanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza da en kısa sürede başlayacağız. Şu anda Sarı Saltuk'un yaşamış olduğu alanda maalesef bir tarihi kalıntı kalmamıştır. Bu nedenle çalışmalarımızı dikkatli ve titizlikle sürüdürüyoruz."

- "Türbe yapılacak" Sarı Saltuk'un yaşadığı ve mezarının bulunduğuna inanılan alana türbe yapılacağını bildiren Bilgin, bununla ilgili de tüm projelerin hazır olduğunu belirtti. Türbenin en kısa sürede inşa etmeyi istediklerini ifade eden Bilgin, "Türbe ile erenlerimize olan saygımızı ve Osmanlı'nın Balkanlarda nasıl bir barış iklimi oluşturduğunu anlatmak için insanlarımıza bir miras bırakmak istiyoruz." dedi. Geçmişte Sarı Saltuk'un yaşadığı ve mezarının bulunduğu alanın vatandaşlar tarafınca ziyaret edildiğini ancak bu ziyaretlerin daha sonra gerçekleşmediğini gözlemlediklerini anlatan Bilgin, türbe ile bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini sözlerine ekledi. - Sarı Saltuk kimdir? Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Seyit Battal Gazi'nin soyundan gelen Sarı Saltuk 1227 yılında Sinop'ta doğdu. Babaeski'de tekke kurduğu, Edirne'de de yaşadığı, 12 dil bildiği ve 4 semavi dinin kitabını hatmettiği belirtilen alperen Sarı Saltuk'un, Ahmet Yesevi tarafından Rumeli'ye gönderildiği ifade ediliyor.