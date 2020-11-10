Sarıgöl’de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sabah saatlerinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte esrar ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah saatlerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda H.D., H.E., Ö.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslarla birlikte 7.6 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



