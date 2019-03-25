HABER

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çiftçilerin yaptığı itiraz üzerine Manisa Bölge İdare Mahkemesi, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi.Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, Baharlar Mahallesi’nde kurulması düşünülen jeotermal santrale karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı.

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çiftçilerin yaptığı itiraz üzerine Manisa Bölge İdare Mahkemesi, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi.
Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, Baharlar Mahallesi’nde kurulması düşünülen jeotermal santrale karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve çiftçiler, mahkeme keşif heyetini mahalle girişinde ’Jeotermal hayır’ yazılı dövizlerle karşıladı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.
Meydanda toplanan çiftçileri bilgilendiren Aydın Barosu Avukatı Akın Yakan, ’’Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. JET sürecinde halkın bu sürece dahil edilmesi, halkın ikna edilmesi, halkın rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Aydın olarak jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahallemizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilir kişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme karar verecek’’ dedi.
Öte yandan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de keşif yapılan bölgeye gelerek, çiftçilere destek verdi.

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Yüksekova’da ev sular altında kaldıYüksekova’da ev sular altında kaldı
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD uluslararası hukuku yok saydı

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.