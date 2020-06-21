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  4. Sarıkamış ormanında ayıların kaşınma anlarını böyle görüntülendi

Sarıkamış ormanında ayıların kaşınma anlarını böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kuzeydoğa Derneğince Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlığa yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar ile ayıların kaşınma anları görüntülendi. Bu anlar tebessüm ettirdi.

Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren bozayıların yaşantılarına bu kez kaşınma görüntüleri de eklendi. KuzeyDoğa Derneği, Kars'ın 33 kilometre güneybatısındaki Sarıkamış ormanlarında, 2012 yılından beri yaban hayatın yaşamını belirlemek için ısı ve harekete duyarlı sensörlü fotoğraf makineleriyle çekimler yapıyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Onları önce yakalayıp uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa bozayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktığımız bir bozayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu da takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbaharda beslendikten sonra tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış ormanlarına geldi. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Bozayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük bir alanda kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Göçün tanımı olarak gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor" diye konuştu.

'VERİCİ İLE İZLENİYOR'

Her yıl göç eden bozayılara uydu verici takarak izlediklerini ifade eden Çoban, "Bozayılar sadece Şavşat değil Erzurum'un Şenkaya, Narman ve Oltu ilçeleri ile Kars'ın Susuz gibi ilçelerine gittiklerini ve tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış'a geri geldiler. Bu sezon da aynı davranışları görüyoruz. Şu anda bazı ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar kış uykusuna yatmak için yeterli besin topladıktan sonra geri dönüp tekrar burada kış uykusuna yatacaklar ve hayat döngülerini devam ettirecekler" dedi

'KAŞINMAYI 2 NEDENDEN YAPIYORLAR'

Bozayıların güldüren kaşınma hareketini ise iki nedenden dolayı yaptıklarını vurgulayan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban şunları söyledi.

"Bir gerçekten sırtları kaşındığı diğeri de en önemli olan kısmı kokularını bırakmak ve kendi alanlarını belirlemek için bunu yapıyorlar. 2011 yılından beri videokapan ve fotokapanlarla çalışıyoruz. Son yıllarda keşfettiğimiz bir şey Sarıkamış'taki ormanlardaki kaşınma ağaçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar başta bozayılar olmak üzere kurt vaşak ve domuzların kendilerini kaşıdıkları kokularını bıraktıkları ağaçları olarak tanımlanıyorlar. Sarıkamış'ta bu ağaçlardan bir düzineden fazla tespit ettik ve bunlara video kapanlar yerleştirdik. Çok güzel ve enteresan görüntüler var. Bazı bozayılar dallara tutunarak sırtlarını kaşıyorlar. Özellikle üreme döneminde yani şu içinde bulunduğumuz mevsim döneminde bu koku bırakma davranışını daha fazla sergiliyorlar. Bu güzel videolar ortaya çıkıyor. Sarıkamış ormanı incelendikçe ne kadar değerli ve önemli olduğunu ortaya koyuyor. Elimizde şu ana kadar binlerce fotoğraf, yüzlerce video var. Bunlar bize ormanın aslında özellikle büyük ve yırtıcı memeliler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

DHA

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