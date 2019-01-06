HABER

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:54 | Son Güncelleme

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü gerçekleştirildi - Vali Şehmus Günaydın: "Bu milletin kahraman evlatları, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız söz konusu olduğunda seve seve koşarak şehadet şerbetini içmeye hazırlar"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.

Erciyes Dağı'na gelen çok sayıda vatandaş, Vali Şehmus Günaydın öncülüğünde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın yanı sıra öğrenciler, Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 2 kilometre mesafe katedildi.

Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Günaydın, çok sayıda vatandaşın zor şartlar altında da olsa yürüyüşe katılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Ecdadı ve şehitleri anmak için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu milletin evlatları, her türlü zorluklara karşı duygularını ifade etmek, şehitlerini ve ecdadını anmak için her türlü zorluğu göze alarak bu etkinliklere katılıyor. Ben de bu etkinliğe katılan çocuklarımıza, gençlerimize, sivil toplum örgütlerimize ve herkese Kayseri Valisi olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin kahraman evlatları, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız söz konusu olduğunda seve seve koşarak şehadet şerbetini içmeye hazırlar. Malazgirt, Miryokefalon, Sarıkmış, Çanakkale, Dumlupınar ve Sakarya'da bu kutsal değerlerimiz için şehadete yürüyen binlerce şehidimizi yad etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadımız çok zor şartlarda mücadele ettiler. Az önce de bahsettiğim kutsal değerleri için canlarını seve seve feda ettiler. Onları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

- Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü gerçekleştirildi - Vali Şehmus Günaydın: "Bu milletin kahraman evlatları, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız söz konusu olduğunda seve seve koşarak şehadet şerbetini

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciyes DAğı Sarıkamış Şehitleri Vali Şehmus Günaydın

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta zincirleme kaza! D-100 Karayolunda trafik kilit

İstanbul'da zincirleme kaza! D-100 kilit

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Ukrayna'da iki Türk kızı öldüren cani, Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Adana'da korkunç olay! Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.