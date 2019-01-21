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Sarılmaktan, el ele tutuşmaktan çekinmeyin! Kulağa inanılmaz geliyor ama bakın nasıl bir etkisi var

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 21.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sevgi dolu ve özenli bir dokunuş, hasta veya acı çekiyor olduğunuzda sizi karşı konulamaz bir şekilde rahatlatıyor mu? Cevabınız evet olmalı çünkü bu bir iddia değil bilimsel bir açıklama. Merak ettik ve nasıl çalıştığını anlamaya karar verdik.

Sarılmaktan, el ele tutuşmaktan çekinmeyin! Kulağa inanılmaz geliyor ama bakın nasıl bir etkisi var

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, insan dokunuşunun neden bu kadar güçlü ve ilaç gibi olabileceğinin bir cevabı var. Kulağa inanılmaz geliyor ama partnerinizin size dokunması elinizi tutması acınızı hafifletiyor. Buna 'aşk ilacı' da denebilir. Araştırmaya göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili.

TEK İHTİYACIMIZ SEVGİ VE İÇTEN BİR DOKUNUŞ

İnsan dokunuşunun gücünü inceleyen bir psikolog olan Dr. Pavel Goldstein, sevginin yeni bir tarafının olduğunu keşfetti ve kızının doğumunda karısıyla bir deney yapmaya karar verdi. Daha sonra, bir yıl boyunca bir laboratuvarda 22 çift test edildi.

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ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden Dr. Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı. Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu. Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.

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Araştırma ekibi, acının giderilmesinin büyük ölçüde duygusal yakınlıkla ilintili olduğu düşünülüyor. Dr Goldstein "Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor" diyor.

Dr Goldstein araştırmayı yapmaya 4 yıl önce eşinin kızlarına doğum yaptığı ana şahit olduğunda karar vermiş. Goldstein "Eşimi rahatlatmak için ne yapabileceğimi düşünüyordum. Uzanıp elini tuttum ve işe yaramış gibi göründü. Daha sonra bunu laboratuvar ortamında test etmek istedim" diyor.

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Öyleyse, acı çekerken partnerimize hafifçe dokunmaktan korkmayalım. Dokunuşunuz acı çekmeyi kolaylaştırabilir. Acı çekiyorsanız hemen deneyebilirsiniz. Sadece eşinizin elini tutun ve biraz bekleyin. Belki kalp atış hızınızın ve solunumun senkronize olduğunu fark etmişsinizdir. Bunu hissetmeyebilirsiniz, ama olur! Ve bu sadece kalp atış hızınız ve nefesiniz değil, beyin dalgası düzenleriniz de senkronize edilir.

Hasta partneriniz için daha fazla empati hissederek bu etkiyi iki katına bile çıkarabilirsiniz. Onları duygularla rahatlatmak, en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Ne kadar çok senkronize edilirseniz, o kadar fazla işe yarar.

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Birlikte olan kişilerin psikolojik ya da fiziksel olarak olarak birbirlerini aynaladığı durumlara, günlük hayatta da sık sık rastlanıyor. Birlikte yürürken senkronize adım atmak ya da karşımızdaki kişinin duruş şeklini taklit etmek örneklerden sadece birkaçı. Ancak acı ve dokunma bağlamında "kişilerarası senkronizasyon" hakkında daha önce araştırma yapılmamıştı.


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