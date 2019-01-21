Sarılmaktan, el ele tutuşmaktan çekinmeyin! Kulağa inanılmaz geliyor ama bakın nasıl bir etkisi var

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, insan dokunuşunun neden bu kadar güçlü ve ilaç gibi olabileceğinin bir cevabı var. Kulağa inanılmaz geliyor ama partnerinizin size dokunması elinizi tutması acınızı hafifletiyor. Buna 'aşk ilacı' da denebilir. Araştırmaya göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili.

TEK İHTİYACIMIZ SEVGİ VE İÇTEN BİR DOKUNUŞ

İnsan dokunuşunun gücünü inceleyen bir psikolog olan Dr. Pavel Goldstein, sevginin yeni bir tarafının olduğunu keşfetti ve kızının doğumunda karısıyla bir deney yapmaya karar verdi. Daha sonra, bir yıl boyunca bir laboratuvarda 22 çift test edildi.

ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden Dr. Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı. Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu. Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.