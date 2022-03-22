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  4. Sarımsağa sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Sarımsağa sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

22.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak geçmiş çağlardan bu yana sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve sık kullanılan bitkilerin başında gelir. Ancak sarımsağı yanlış şekilde muhafaza ederseniz doğal antibiyotik anında zehre dönüşmeye başlıyor. Hatta sadece sarımsak değil, sarımsak gibi başka besinler de buzdolabında muhafaza edilmeye başlandığında tüm vitaminini kaybederek faydasız hale gelebilir. Okuyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler…

Sarımsağa sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Sarımsak, domates, patates, kahve ve bal gibi hayatımızın tam içinde olan ve sıklıkla tükettiğimiz besinlerle ilgili fark etmeden büyük yanlışlar yapıyoruz. Yanlış şekilde muhafaza ettiğimiz vitamin ve mineral dolu besinler tüm faydasını kaybederek sağlıksız hatta hastalıklara davetiye çıkaran yiyeceklere dönüşüyor. İşte asla buzdolabında saklamamanız gereken besinler...

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

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PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

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KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

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DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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