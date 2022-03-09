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Sarımsağın faydalarını duyunca şaşıracaksınız…

09.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak lezzet olarak mutfaklarda oldukça kullanılan gıdalar arasında. Kokusu birçok kişiyi rahatsız etse de tadının yemekleri leziz yaptığı kaçınılmaz gerçeklerden. Sarımsak sadece tadıyla değil faydalarıyla da tercih edilmeyi sağlıyor. İşte sarımsağın faydaları…

Sarımsağın faydalarını duyunca şaşıracaksınız…

Sarımsak yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın vücuda, saça, cilde ve cinsel sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak vücudu hastalıklardan koruyor. Özellikle kış aylarında daha fazla tüketilmesi öneriliyor. Kanserden ve kalp damar hastalıklarından korunma konusunda oldukça etkili olan sarımsağın faydaları Sabah’ın haberine göre saymakla bitmiyor…

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN SARIMSAK TÜKETİN

Yapılan araştırmalar, sarımsağın iltihaplı diş etlerinin tedavisinde, iyi bir alternatif olabileceğini göstermiştir. Sarımsak doğası gereği antibakteriyel, antiviral ve mantar önleyici özelliğe sahip olup, ağzınızda yaşayan ve sağlığınızı etkileyen tüm küçük organizmalar için de geçerlidir.

EGZERSİZLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

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Yapılan araştırmalarda, sarımsak yağının egzersiz sırasında kalbinizdeki yükü hafifleteceğini göstermiştir. Eski Yunanlı doktorlar Olimpiyat sporcularına ve ağır fiziksel işlerle uğraşan kişilere sarımsağı ilaç olarak önerirdi. Böylelikle zor olan işleri kolaylaşırdı.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

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Sarımsağın 'Oksidatif strese' karşı koruyucu ve bununla birlikte yaşlanmanın önüne geçiyor. Kısaca söylemek gerekirse, vücudumuz yiyecekleri ve oksijeni enerjiye dönüştürdüğü için yaşlanma hızlanıyor. Bu enerji dönüşümü sırasında yaşlanma hızı arttığı için hücreler de ölüyor. Cilt sarkıyor, beyin yavaşlıyor. İşte tüm bu etkiler; oksidatif stres sonucunda ortaya çıkıyor. Başka durumlarda sarımsak tüketmek faydalı olabilir. Bu bitki, vücudunuzun ve vücudunuzdaki hücrelerin aşırı coşkulu oksidasyonuna karşı çıkan kandaki maddelerin üretiminin artmasına neden olur. Bu maddeler genellikle antioksidanlar olarak bilinir. Bundan dolayı sarımsak, yaşlanmanın fiziksel belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

DAHA ÇEKİCİ OLMANIZI SAĞLIYOR

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2016'da yapılan araştırmalara göre, sarımsağın vücut kokunuz üzerindeki etkisinin aslında olumlu yönde etkilendiğini göstermiştir. Bir koku alma testine katılanlar, sarımsak yiyen insanların kokularını "daha az yoğun" ve "daha çekici" olarak tanımladılar. Bunun nedeni ise sarımsağın anti-mikrobiyal özelliğinin olmasıdır. Kötü ter kokusuna neden olan bakteriler, vücudunuzdaki sarımsak tarafında azaltılır.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN SARIMSAĞI ÇİĞ OLARAK TÜKETİN

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Sarımsağın sağlığımıza olan faydaları bakteri, virüs ve mantarlara karşı savaşçı özelliklere sahip olduğu büyükannelerimiz ve dedelerimiz tarafından geçmişten günümüze kadar bilinmekte. Bununla birlikte, bağışıklık sisteminizi en üst düzeye çıkarmak için sarımsağınızı çiğ yemeniz gerekecek. Sarımsakları keserken veya ezerken "allisin" salgılar. Bu maddenin sağlığınız için pek çok faydası vardır. Ancak sarımsağı ısıttığınızda, alissinin büyük çoğunluğunu kaybedersiniz. O yüzden çiğ yemek en faydalısıdır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Günümüzde kolesterolünüzü düşürdüğünü iddia eden ürünleri sıkça duyacaksınız. Sarımsak da bu ürünler arasında. Birçok çalışma, günlük sarımsak alımının kolesterolünüzü düşürmede uzun vadeli etkileri olacağını göstermiştir. Tabii herhangi bir kardiyovasküler hastalık veya yüksek kolesterol seviyeleri ile uğraşıyorsanız, her zaman bir doktor tavsiyesi almalısınız.

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