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  4. Sarıyer Belediyesi istiyor, öğrenciler vermiyor: Bankla bütünleştik, bırakmak istemiyoruz

Sarıyer Belediyesi istiyor, öğrenciler vermiyor: Bankla bütünleştik, bırakmak istemiyoruz

24.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından çıkıp kendi evlerine doğru gelirken yol kenarında bank gördü. Üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı ‘Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz’ diyerek alan öğrenciler, bankı evlerine getirdi. Belediye bankı geri isterken öğrenciler, 'bırakmak istemiyoruz' diyor.

Sarıyer Belediyesi istiyor, öğrenciler vermiyor: Bankla bütünleştik, bırakmak istemiyoruz

Sosyal medyada meşhur olan ve Sarıyer Belediyesi'nin de ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ dediği bankın hikayesi ortaya çıktı. Öğrenciler, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın tekrar bırakmak amacıyla aldıkları bank hakkında, “Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz” dedi.

Evlerinde eşya da bulunmayan öğrenciler, bankla adeta ev arkadaşı oldu. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken bankı kullanan öğrenciler, yatak olarak kullanarak üzerinde uyumaya da başladı.

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''BANKLA BÜTÜNLEŞTİK''

Sarıyer Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ diyerek paylaşımda bulunduğunu da gören öğrenciler, heyecanlandı. Bankın hikayesini anlatan Mustafa Mert Tütüncü, “Akşam arkadaşlardan çıkıp eve doğru geliyorduk. Evde de oturacak fazla eşyamız yoktu. Biz de yol kenarında Sarıyer Belediyesi’nin bankını gördük. Ucundan tutarak hep beraber eve getirdik. Oturacak bir şeyimiz olmadığı için en azından yemeğimizi üzerinde yiyoruz, çayımızı üzerinde içiyoruz. Bilgisayarımızın koltuğu olmadığı için bankın üzerinde oturmak zorunda kalıyoruz. Bazı zamanlarda da üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz. Sosyal hayatımızın bunun üzerinde geçiyor. Bu bank üzerinde adeta bütünleştik diyebiliriz” dedi.

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''YAZ GELENE KADAR ALDIK''

Yusuf İslam Demirbaş da, “Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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