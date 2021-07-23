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Sarıyer'de piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı

23.07.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de ormana gidenler çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöpleri görenler ise duruma tepki gösterdi.

Sarıyer'de piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de Sarıyer Kısırkaya Sahil Piknik Alanı oldu. Piknik yapıp eğlenen vatandaşlar geride çöp yığınları bıraktı. Çöpleri görenler duruma tepki gösterdi.

Ailesiyle piknik yapmaya geldiğini söyleyen Şahin Aslan, "Buraya ilk defa ailemizle birlikte piknik yapmaya geldik ama şu manzara içinde biz pek mutlu olmadık. İnsanlar geliyorlar buraya, piknik yapıyorlar. Aileleri ile birlikte eğleniyorlar. En azından yaptıkları pikniğin anlamı olsun diye bu pislikleri toplayıp o şekilde gitseler çok daha iyi olur. En azından bir daha ki gelişlerinde nasıl bıraktılarsa öyle bulmaları açısından... İnsanların bu şekilde burayı bırakmaları pek hoş değil. Belediye buraya bakıyor mu, bakmıyor mu bilmiyorum. Belediye de bir el atarsa çok seviniriz" diye konuştu.

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Sultan Sürmelioğlu ise "Ben doğayı böyle görmek istemiyorum. Güzel bir çevre istiyorum. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir doğa istiyorum" dedi. Sedat Yenice ise, "Çöpleri atanlar hakkında kötü bir şey söyleyemiyorum, eğitim şart. Yönlendirmek lazım. Acaba biz çıkıp şu çöpleri toplasak, bizi gören birkaç kişi etkilenip bize katılır? Artık bu boynumuzun borcu oldu. Biraz elimizden geldiği kadar şurayı toplamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Başka bir vatandaş da çevrede çöp konteyneri olmadığı için insanların çöplerini rastgele attığını belirterek, belediyenin alana bir çöp konteyneri koymasını istedi. Bazı vatandaşların da çöplere aldırmadan çocukları ile birlikte piknik yapıp oyun oynadı. (DHA)

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Sarıyer
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