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Sarıyer’de aydınlatma direği seyir halindeki otomobillerin üstüne devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki otomobillerin üzerine aydınlatma direği devrildi.

Sarıyer’de aydınlatma direği seyir halindeki otomobillerin üstüne devrildi

İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki otomobillerin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde Maslak istikametine seyir halinde olan otomobillerin üzerine yol üzerinde bulunan aydınlatma direği devrildi. Aydınlatma direğinin otomobillerinin üstüne devrildiğini gören sürücüler şok yaşadı. Şoku kısa sürede atlatan sürücüler durumu polise bildirdi.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler devrilen aydınlatma direğini yoldan kaldırdı. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeyken aydınlatma direğinin üzerlerine devrildiğini belirten sürücü,’ "Ne olduğunu anlamadık. Birden üzerimize devrildi. Yaralanan olmadı çok şükür" ifadelerini kullandı.

Sarıyer’de aydınlatma direği seyir halindeki otomobillerin üstüne devrildi

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