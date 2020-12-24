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  4. Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

24.12.2020 18:15 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı.

Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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