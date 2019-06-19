Şarkıcı, besteci ve yazar Ege okurlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı, besteci ve yazar Ege, Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtım toplantısında okurlarıyla buluştu.

Söz ve besteleriyle 1990'lı yıllarda unutulmaz şarkılara imza atan Ege, kitaplarını yazarken çevresindeki insanların kendisine pek çok konuda destek olduğunu söyledi.

Romanının okuyucuyla buluşması sürecine katkı sağlayanlara teşekkür eden Ege, "Yola çıkarken ben hep şöyle diyorum 'Ne güzeldir yoldaşın sana rehber, rehberinin yoldaş olması'. Çünkü tek başıma aldığım bir yol değildi." diye konuştu.

Ege, insanın iki gözü olduğunu ama her zaman farklı gözlere ve bakış açılarına da ihtiyaç duyduğunu, kendisine rehber olan yoldaşlarının da bazen ite kaka, bazen de güzellikle kendisini doğru yola çektiklerini ifade etti.

Her iki kitabını da şehirden uzakta bulunan bir evde kalarak yazdığını anımsatan Ege, "Bu kitap aslında üçlü paralel kurgu, yani içinde biraz masal, biraz destan, biraz da olmak istediğimiz kahraman var ama çok da gerçek var." değerlendirmesini yaptı.