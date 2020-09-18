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Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

18.09.2020 00:25 | Son Güncelleme

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler medyada yayınlanan şarkıcı Halil Sezai tutuklandı. Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" ile suçlanıyor.

Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai tutuklandı.

Halil Sezai bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sağ elinin sargılı olduğu görülen şarkıcı "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" ile suçlanmıştı.

Şarkıcı 15 Eylül'de Tuzla'da, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Halil Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.

Halil Sezai olayın ardından yaptığı açıklamada Meriç'ten özür dilemiş; Meriç'in de kendisine yumruk attığını, küfrettiğini, tehdit ettiğini söylemişti.

'Bir anlık sinirle vurdum'

DHA'nın haberine göre Halil Sezai savcılıktaki ifadesinde şöyle konuşmuştu:

"Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."

https://twitter.com/omerrcelik/status/1306586826145239042?s=20

AKP Sözcüsü Çelik: Alçakça bir davranış

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bugün konu hakkında "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halil Sezai'nin yaşlı bir kişiye uyguladığı şiddetin her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış olduğunu bildirdi.

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