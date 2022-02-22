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Şarkıda dediği gibi al topuklu güzel kadınlardan olmak için uygulayabileceğiniz ayak bakımı rutinleri

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu vücudun bütün yükünü taşıyan ayaklar özel bir bakımı hak ediyor. Ayak bakımı yaparak kendinize bir hediye verin. Gün boyu kapalı kalan ayaklarınızın bakımını yapmanız sizi oldukça rahatlatacak. Ayrıca yumuşacık olmuş ayaklarınız her zaman çok estetik görünecek. Haydi harika bir ayak bakımı rutinini birlikte keşfedelim.

Şarkıda dediği gibi al topuklu güzel kadınlardan olmak için uygulayabileceğiniz ayak bakımı rutinleri

Bakımlı görünmek için ayak bakımına rutininizde mutlaka yer vermelisiniz. Özellikle bütün gün çalışan hanımlar için bu oldukça önemli bir konu. Gün içinde kapalı kalan ayaklar yoruluyor, kuruyor ve bir süre sonra bakımsız görünmeye başlıyor. Bunun önüne geçmek için özellikle topuk ve taban kısımlarına özel bakımlar gerekiyor. Siz de ayaklarınıza çok özen gösteriyor ve sürekli yumuşacık olsun istiyorsanız ayak bakımı önerilerimize göz atın.

AYAKLAR İÇİN SICAK SU BANYOSU

Ayakları düzenli olarak sıcak suda bekletmek bakımın ilk aşaması. Suyun sıcaklığı, ayaklardaki kan dolaşımını artırıp rahatlama yaratırken sertleşen derilerin yumuşamasını sağlıyor. Ayaklarınızı sıcak su içerisinde birkaç dakika bekletin. Dilerseniz suyun içine lavanta gibi çeşitli bitkilerin yağlarını ekleyebilirsiniz. Eğer elinizde herhangi bir yağ bulunmuyorsa suyun içine birkaç damla limon damlatabilirsiniz.

ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIN

Ayaklarınızı sıcak su ve çeşitli yağların yardımıyla yumuşattıktan sonra sıra yumuşayan ölü derilerden kurtulmakta! Bunun için ilk olarak ponza taşı kullanın. Daha sonra evde hazırlayacağınız karışımlar ya da satın alacağınız hazır ürünlerle peeling yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız peeling ürünlerine nane yağı, greyfurt yağı ve Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.

MASKEYLE DESTEKLEYİN

Ayak bakımı yaparken peeling yaptıktan sonra aralıklarla maske yapmak ayaklarınızın yumuşacık olmasını sağlayacak. Ayakları, topuk ve tabanlardaki kuru görünümden kurtarmak ve ayaklarınıza ihtiyacı olan nemi sağlamak için muz ve avokado maskesi uygulayabilirsiniz. Bunun için:

  • 1 adet muz ve yarım parça avokadoyu ezerek homojen hale getirin ve ayaklarınıza sürün.

  • 15 dakika bekleyip ılık suyla yıkayın. Her gün tekrarlayabilirsiniz.

NEMLENDİRMEK SON NOKTA

Ayak bakımında hangi uygulamaları yaparsanız yapın iş nemlendirmekte bitiyor. Ölü derilerden arındırılan ve maskeyle beslenen ayaklarınızı son olarak bir ayak bakım kremi ya da vazelin içerikli bir ürünle nemlendirebilirsiniz. Özellikle gece yatarken krem sürüp çorap giyerek yatarsanız ayaklarınız bütün nemi emecek ve sabah yumuşacık olacak. Nemlendirme işlemini yaparken parmak aralarında fazla kalmamasına dikkat edin. Parmak araları nemli kalırsa buralarda mantar sorunu ortaya çıkabilir.

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