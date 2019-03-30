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Sarmaşık toplamaya giden kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Sarmaşık toplamaya giden kişi ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dağlık alanda sarmaşık toplamaya çıkan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dalbahçe Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Akdeniz, sarmaşık toplamak için ormanlık alana gitti.

Bir süre kendisinden haber alamayan ve Akdeniz'i aramak için ormanlık alana giden yakınları, Akdeniz'i yol kenarında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Selahattin Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdeniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Manisa şüpheli ölüm Turgutlu

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