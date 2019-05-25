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Saros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda batırılacak olan Airbus A330 tipi yolcu uçağının montajında sona gelindi.

Saros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda batırılacak olan Airbus A330 tipi yolcu uçağının montajında sona gelindi. Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği(ESTAB) Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, turizme katkı sağlayacak uçağın, Haziran ayında törenle batırılacağını söyledi.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin(TANAP) desteğiyle, ESTAB ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artırılması için yapay resif olarak kullanılacak 90 ton ağırlığındaki uçağın parçaları, geçen Mart ayında 6 TIR'la Antalya'dan Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirildi. Liman girişindeki alanda montajına başlanan uçak, Haziran ayında tamamlanarak, Saros Körfezi açıklarında tören ile batırılacak.
'PROJE, DALIŞ TURİZMİNE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK
ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, TANAP ile birlikte yürütülen projenin son aşamasına gelindiğini belirterek, "Uçak, TIR'larla İbrice Balıkçı Barınağı'na getirildi. Uçağımız 90 ton ağırlığında ve 63 metre uzunluğunda. Saros'da yapılacak yapay resif projelerine ESTAB olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Uçak batığı projemiz tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin bölgemize olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Dalış meraklısı tüm yerli ve yabancı turistleri Saros Körfezi'ne davet ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yapay resif projeleri de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dalış merkezlerine şu an bile uçak batığıyla alakalı rezervasyonlar devam ediyormuş. Bu da bizi memnun ediyor. Proje, dalış turizmine büyük katkılar sunacaktır" dedi.
DÜNYADAKİ EN BÜYÜK UÇAK BATIĞI PROJESİ OLACAK
Uçağın, Haziran ayında Saros Körfezi'nde belirlenen koordinatlara batırılacağını ifade eden Paçaman, "Batık uçak projesi, yapay resif anlamında hem su altı turizmine hem de bölgedeki balıkçılığa önemli katkılar sağlayacaktır. Daha önce başka ülkelerde ve ülkemizde yapılan yapay resif projeleri bize yol gösterici olmuştur. Dünyadaki örneklerine bakıldığında en büyüğü olma özelliğine sahiptir. Bundan öncede gerçekleştirdiğimiz projeler ülke turizmine büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Saros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindiSaros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindiSaros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindiSaros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi

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