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Şartlı tahliyeyi kaçak elektrikle bozan cinayet hükümlüsü, barakada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, cinayet suçundan yattığı cezaevinden çıktıktan sonra kaçak elektrik kullanarak şartlı tahliye ihlali yaptığı gerekçesiyle, 7 ay önce hakkında yakalama kararı verilen Ali Akgün (64) saklandığı barakada yakalandı.

Şartlı tahliyeyi kaçak elektrikle bozan cinayet hükümlüsü, barakada yakalandı

Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, cinayet suçundan yattığı cezaevinden çıktıktan sonra kaçak elektrik kullanarak şartlı tahliye ihlali yaptığı gerekçesiyle, 7 ay önce hakkında yakalama kararı verilen Ali Akgün (64) saklandığı barakada yakalandı.
1991 yılında yeğeni H.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 8 yıl cezaevinde yatan Ali Akgün, şartlı tahliye ile salıverildi. Ancak bir süre sonra kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Hakkında adli işlem yapılan Akgün hakkında 'şartlı tahliye ihlali' gerekçesiyle 7 ay önce yakalama kararı verildi. Polis tarafından her yerde aranan Akgün, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası Mevkii'nde saklandığı barakada yakalandı. Adam öldürmek suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün infazı bulunan Ali Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu.

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Şartlı tahliyeyi kaçak elektrikle bozan cinayet hükümlüsü, barakada yakalandı

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