Şaşıracağına eminiz! Farklı ülkelerin bize sıra dışı gelecek sabah rutinleri

1. Japonya

Japonya'da sabah rutini, bildiğimiz duş alıp çıkmakla sınırlı değil. Onlarda olay “ofuro” yani sıcak banyoya girmek sonra da mis gibi ızgara balık, miso çorbası, pilav ve yanında yeşil çayın olduğu bir kahvaltı geliyor.

2. İtalya

İtalya’da sabahlar hızlı ama keyifli geçer. Yerel kafelerde insanlar ayakta espresso içerken cornetto'larını (İtalyan kruvasanı) yer, bir yandan da mahallede olup biteni konuşurlar. Bu kısa molanın bile İtalya halkının sabah enerjisini yükseltmeye yettiğine eminiz.

3. Brezilya

Brezilya’da sabahlar kahveyle başlar ama öyle bildiğin filtre kahve değil “cafezinho” denilen yoğun ve küçük fincanda sunulan bir enerji bombası. Yanına da genelde "pão de queijo" dedikleri peynirli bir ekmek alınır. Sabah sporunu aradan çıkarmak isteyenlerse kahvaltı sonrası denize koşar.

4. İsveç

İsveç’te sabahları “fika” zamanı… Fika aslında kahve molası gibi ama içeriği çok daha derin. İşe başlamadan önce arkadaşlarla buluşulup bir fincan kahve ve hamur işiyle sabah başlar. Üstelik bu sadece bir sosyalleşme anı değil aynı zamanda zihinsel bir dinlenmeyi de ifade ediyor.

5. Hindistan

Hindistan’da güne bedeninle ve ruhunla bağlantı kurarak başlamak oldukça yaygın. Yoga ve meditasyonla başlayan sabah, zihni sakinleştirirken ardından gelen baharatlı çay ve doyurucu kahvaltıysa günün en samimi anlarından birini oluşturuyor.

6. Kanada

Kanada'nın Ontario ve Quebec gibi bölgelerde sabah kahvaltısında pankek veya waffle üzerine bol akçaağaç şurubu dökülür. Bu tatlı başlangıç, ister yazın yürüyüş ister kışın kayak olsun, açık hava aktiviteleri için enerji sağlar. Böylelikle kahvaltı sonrası doğada yürüyüş, kano ya da kayak gibi etkinliklerle güne başlanır.

7. Avustralya

Avustralya’nın özellikle Sydney veya Gold Coast gibi sahil şehirlerinde sabahları güne denizde başlayan insan görmek oldukça sıradan. Sonra hemen sahildeki bir kafeye uğrar ve avokado ezmeli tostla protein ve lif deposu bir kahvaltı yapılır. Bu rutin sadece sağlıklı değil, aynı zamanda Avustralya'nın doğayla iç içe olan yaşam biçimini de yansıtıyor.

8. İspanya

İspanyol sabahları biraz geç başlar ama oldukça sosyal geçer. Sabah erken bir domatesli tost ve kahveyle hafif bir başlangıç yapılır, asıl olay saat 11 gibi 'almuerzo' ile başlar. Bu öğün, arkadaşlarla veya iş arkadaşlarıyla kafede oturup sohbetle yapılan, kahvaltı ile öğle yemeği arası bir buluşmadır.

9. Rusya

Rusya’da sabahlar iç ısıtan ama dışı üşüten bir kombinasyonla başlar. Önce sıcak ve tok tutan bir kase “kaşa” yani yulaf lapası yenir. Ardından bazı bölgelerde geleneksel hale gelen soğuk suya girme ritüeli yapılır. Kulağa çılgınca gelse de bu, bağışıklığı güçlendirdiğine ve zihni açtığına inanılan bir yöntem.

10. Güney Kore

Güney Kore’de kahvaltı deyince akla klasik bir Batı kahvaltısı gelmez. Burada sabah yemekleri oldukça besleyicidir. Bir tabakta çorba, yanında pirinç ve yanına birkaç farklı meze daha… Üstelik, Güney Kore'de kahvaltılar da akşam yemekleri de oldukça benzer bir sisteme sahip!

11. Fransa

Fransızlar sabahı aceleye getirmez. Evin balkonunda ya da köşe kafede, bir kruvasan ve café au lait eşliğinde gazete okumak ya da sadece oturup geçenleri izlemek bile yeterlidir. Bu sade kahvaltının arkasında onların hayatın basit zevklerinden keyif alma felsefesinin yattığına şüphe yok!

12. Fas

Fas’ta sabahları nane çayı olmadan bir gün başlamaz. Hafif tatlı bu çay hem zihni açar hem de güne bir merhaba niteliğindedir. Pazarcılar tezgahlarını kurarken sokaklara yayılan taze ekmek ve baharat kokusuysa her geçenin sabahın enerjisini yükseltir.