Şaşırtan araştırma: Kadınlar seksten çok güzellik bakımlarını tercih ediyor!

İngiltere'de yapılan ankete katılan 2.434 kadının yüzde 50'sinden fazlası, kendilerini güzellik ürünleriyle şımartmanın veya yeni bir saç kesimi yaptırmanın, çarşaflar arasında geçen tutku dolu bir geceden daha iyi hissettirdiğini söyledi.

KADINLARIN YARISI GÜZELLİK BAKIMLARINI TERCİH EDİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; Kadınların dörtte birinden fazlası bu tür bakımların kendilerini yeni bir insan gibi hissettirdiğini söylerken, yüzde 73'ü güzellik ürünleri kullanmanın kendilerini 'daha özgüvenli ve yenilenmiş' hissettirdiğini söyledi.

British Beauty Council'ın kurucusu Millie Kendall, güzellik sektörünün ülke ekonomisine çok fazla sağladığını göz önünde bulundurarak kadınların bu şekilde hissetmesinin kendisini şaşırtmadığını söylüyor.

Ankette ayrıca, İngiliz kadınların dörtte üçü için güzellik uygulamalarının özgüven egzersizi yapmaktan, sosyal medyada gezinmekten, sinemaya gitmekten veya arkadaşlarla alışverişe gitmekten daha fazla katkı sağladığı ortaya çıktı.

Üçte ikisi ise saçlarını kestirmenin, kırda yürüyüş yapmaktan veya en sevdikleri çikolatadan bir parça yemekten daha iyi hissettireceğini söyledi.

Bazıları ise güzellik ürünlerinin mutluluğa en sevdikleri müzikleri dinlemekten veya en sevdikleri televizyon programını izlemekten daha fazla yardımcı olduğunu söyledi.