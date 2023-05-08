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  4. Şaşırtan 'bedavaya televizyon' planı! Ancak bir şart var... Bakın satışından değil de neyden para kazanacaklar

Şaşırtan 'bedavaya televizyon' planı! Ancak bir şart var... Bakın satışından değil de neyden para kazanacaklar

08.05.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında hizmet veren bir internet televizyonu hizmetinin kurucu ortağının adı ilginç bir iddiada geçmeye başladı. O iddiaya göre bu kurucu ortak, ücretsiz televizyonlar dağıtmak istiyor. Ancak bu bedava televizyon planı görünüşe bakılırsa bir şart da içeriyor.

Şaşırtan 'bedavaya televizyon' planı! Ancak bir şart var... Bakın satışından değil de neyden para kazanacaklar

Televizyonsuz ev neredeyse kalmadı. Son zamanlarda ilginin online içerik platformlarına doğru kaydığı söylense de televizyon hala gözde bir cihaz. Televizyonla ilgili dikkat çekici bir iddia ise, son günlerin çok konuşulan iddiaları arasına girdi. The Verge'ün haberleştirdiği o iddiaya göre, yurt dışında hizmet veren bir internet televizyonu hizmetinin kurucu ortağı, çok farklı bir plan içerisinde çalışıyor.

"ÜCRETSİZ TELEVİZYON DAĞITMAK İSTİYOR" İDDİASI!

Janko Roettgers'in bülteninde bahsi geçen iddiaya göre bu kurucu ortak, yeni bir girişim ile ücretsiz televizyonlar dağıtmak istiyor ancak 'reklam' şartıyla. Çünkü ileri sürülen bilgilere göre bu televizyonlar ücretsiz dağıtılacak ancak reklam gösterecekler. Peki nasıl?

İddiaya göre;

  • Ücretsiz dağıtılacak televizyon seti, sadece reklamlara ayrılmış ikinci bir dahili ekran ile (buna ek olarak bir de soundbar) gelecek.
  • Sadece reklamlara ayrılacağı söylenen bu ikinci ekran, bir akıllı telefonla yaklaşık aynı yükseklikte olacak ve cihazın eni boyunca uzanacak.
  • Bu ikinci ekran, reklam göstermenin yanı sıra hava durumu, haber başlıkları ve çeşitli branşlardaki müsabakalardan skorları gösteren çeşitli widget'larla birlikte gelecek.

tv

Söz konusu TV'nin ise akıllı bir TV olmayacağı, bunun yerine yayın dongle'ları içereceği öne sürüldü.

EĞER GERÇEĞE DÖNÜŞÜRSE TV SATIŞINDAN DEĞİL, REKLAMDAN PARA KAZANACAKLAR

Kurucu ortağın yeni şirketinin TV satışlarından kâr etmek yerine, TV'nin ikincil ekranında görünen reklamlardan para kazanacağı iddia edildi.

Cihazın ise bu yıl görücüye çıkartılması bekleniyor.

(Fotoğraf kaynağı: iStock, fotoğraflar ise temsilidir)

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