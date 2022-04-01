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Şaşırtan sonuçta cinsel ilişki ikinci sırada yer aldı! Zirvede...

01.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinde cinsel ilişkiye verilen önem diğer şeylere her zaman daha ön plana çıkmıştır. Yeni yapılan bir araştırmanın sonucu ise görenler çok şaşırttı. İngiltere’de yapılan bir anket sonucuna göre; her beş İngiliz'den biri seks yerine bir kalıp çikolatayı tercih ediyor.

Şaşırtan sonuçta cinsel ilişki ikinci sırada yer aldı! Zirvede...

Cinsel ilişkinin tahtı sallandı. Cinsel ilişki her zaman diğer konuların önüne geçerek önemini koruyan konuların başında yer alıyordu. Ancak yeni yapılan bir çalışmaya göre bu durum biraz değişmiş gibi görünüyor.

İngiltere’de yapılan bir ankete göre; her beş kişiden biri seks yerine bir kalıp çikolatayı tercih ediyor. Ankette en çok dikkat çeken hususlardan biri 18 ila 29 yaş arasındakilerin yüzde 25’inin seks yerine çikolatayı tercih etmesi oldu.

Ankete katılanları yüzde 19'u çikolata, karamel ve bisküvi karışımından oluşan çikolatalardan çok hoşlandıklarını belirtti.

ÇİKOLATA ZİRVEDE

60 yaş ve üzerinde ise durum biraz daha değişiyor. O yaş ortalamasından gelen cevaplara göre seks yerine çikolatayı tercih edenlerin oranı sadece yüzde yedi.

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Anketi yapan firmanın yetkililerinden Jon Horsley, "Z kuşağı için çikolatanın tercih edildiğini görmek büyüleyici ve yaşınız ilerledikçe yatak odası maskaralıklarını seçme olasılığınız artıyor. Diğer yaş grupları arasında, 30-44 yaşındakilerin yüzde 21'i çikolatayı sekse tercih ederken, 45-59 yaşındakilerde bu rakam yüzde 15'ti." şeklinde konuştu.

ÇİKOLATA BAĞIMLILARI

Anketten çıkan diğer sonuçlara göre; insanlar haftada ortalama üç çikolata yiyor. Katılımcıların yüzde 67'si çikolatayı hayatın küçük zevklerinden biri olarak tanımlıyor. Katılımcıların yüzde 16'sı kendilerini çikolata bağımlısı olarak tanımlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
seks
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