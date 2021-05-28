Şaşkına çevirdi, milyonlar izledi! Meşrubat şişesini açan arılar viral oldu

Bir gazlı içecek şişesini açmak için birlikte çalışan iki arının videosu, Twitter'da milyonlarca kez görüntülendi.

Videoda iki arı, gazlı içecek şişesini açmak için işbirliği yaparken görülüyor. Görüntü kaydını pazar günü YouTube'da paylaşan "Viral Hog"a göre arılar 17 Mayıs'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde çekildi.

Kaydı yapan kadının Portekizce "Arılar gazozumu çalmak için işbirliği yapıyor" dediği duyuluyor ve ekliyor: Bunu başaracaklar. Bakın, çok düzgün bir iş. Vay be!

3 MİLYONU AŞKIN İZLENME ALDI

Twitter kullanıcıları, salı günü "Buitengebieden" tarafından paylaşılan ve 3 milyon 400 binden fazla kez izlenen videodaki iki arı karşısında şaşkına döndü.

Bir Twitter kullanıcısı "İnanılmaz, izlemesi ne kadar zevkli. Doğanın kalıtsal zekası!" diye yazdı. Bir başkasıysa, "İşinizi görecek iki arınız varsa niye şişe açacağına ihtiyacınız olsun ki" dedi.

Yaygın olarak zeki kabul edilen arılar sıklıkla farklı besin kaynakları ve çevrelere uyum sağlamak zorunda kalıyor.

The Conversation'a göre kovan kurarken birlikte çalışan arılar, çiçek ve diğer nektar kaynaklarını bulmak için 5 km kadar uzağa uçabiliyor. Nektar daha sonra kovanın ve arıların beslendiği bal peteğinin inşası için geri getiriliyor.

''ÇOK YÜKSEK ZEKAYA SAHİPLER''

Biyolog ve omurgasızlar uzmanı Marc Srour, Atlas Obscura'ya yaptığı açıklamada, "Karıncalar, arılar ve termitlerin hepsi çok yüksek zekaya sahip" dedi.

Yuva arkadaşlarını tanımak ve onlarla sık sık iletişim kurmak zorundalar. Gazlı içecekler doğal nektar kaynağı olmasa da arıları cezbediyor.

