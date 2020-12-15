Şaşkına çeviren evlenme teklifi! Düğün mü cenaze mi olacak?

Kız arkadaşı için ilginç bir evlenme teklifi üzerinde düşünen adamın ne yanıt alacağı bilinmez ama teklifin benzersiz olduğu kesin.

Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan damat adayı kız arkadaşına ithafen şöyle yazdı: Saat 05:00. Haftalardır soruyu nasıl soracağımı planlıyorum. Tüm hareketlerimi biliyorsun ve şaşırtması çok zor bir kadınsın. Şimdi 3 sürprizle uyanacaksın. Tebrik bildirimleri, metinlerle dolu bir telefon ve parmağında bir nişan yüzüğü.

İnsanlar onu uyandırmadan yüzüğü nasıl taktığı konusunda şaşkına döndüğünden ve onun uyuduğu fotoğrafı paylaşmasından mutsuz olacağını düşündüğünden, gönderi hızla viral oldu, 235 binden fazla yorum aldı.

'DÜĞÜN MÜ CENAZE Mİ OLACAK?'

Fotoğrafı yorumlayan bir kişi şunları söyledi: 'Çok sıkı uyuyor olmalı! Nasıl olur da uyanmaz? Ama bunu gördüğünde seni öldürecek. Binlerce kişi şu an onun uyuduğunu görüyor.'

Bir diğeri şöyle yazdı: 'Aww tebrikler !!! Bu güzel!!! Yine de bu fotoğraf oldukça sakıncalı. Kadınlar bu halinin paylaşılmasından hoşlanmaz. Uyandıktan sonra düğün mü, cenaze mi olacak lütfen bize bildir.'

