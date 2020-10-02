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Şaşkına çeviren gelinlik! 'Baktığım şey vajina mı?'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gelinlikler bugünlerde sınırları zorluyor, kabul edilen normları esnetiyor ve standartlara meydan okuyor ancak şimdi göreceğiniz gelinlik ağızları açık bırakacak türden.

Şaşkına çeviren gelinlik! 'Baktığım şey vajina mı?'

İsrailli düğün şirketi Dimitrius 'içi dışı bir' gelinlikleriyle internet kullanıcılarında ciddi bir heyecan yarattı.

Şifon elbise, elbisedeki kesiklerle ortaya çıkan karın kısmı ile yapılandırılmış korse benzeri bir korsaja sahip. Korsaj, göbek deliğinin üzerinde asılı küçük bir üçgen detayı ile belde toplanıyor.

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'BAKTIĞIM ŞEY ONUN VAJİNASI MI?'

'Peki kıyafetin geri kalanı nerede?' kullanıcılar bu soruya cevap ararken birçok kullanıcı, 'baktığım şey onun vajinası mı, vajinanızı göstererek düğününüzde hakimiyet kurun' şeklinde yorumda bulunuyorlar.
Düşük omuz straplez gelinlik hayranı birçok kadın ise 'şeffaf olmasaydı bunu çok isterdim' dedi.

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