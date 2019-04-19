Şaşkına çeviren güzellik yöntemi! Karın bölgesini streç fimle kaplayan kadın, takipçileri ikiye böldü

Çekilen videoda yer alan hafif kilolu kadın, göbek ve bel çevresine süreç film sarıyor ve kendini iyice sarmalıyor. İşlemi tamamlamasının ardından üzerine günlük kıyafetini giyiyor ve eski hali ile karşılaştırma yapılarak takipçilere çözüm önerisi sunuluyor.

Video, sayfanın takipçilerini 2’ye bölerken kimisi yapılanın yanlış olduğunu ve havasız kalan vücut için çeşitli sıkıntılar yaşanabileceğini yazarken, kimi takipçilerde bunun gerçekten işe yaramayıp yaramadığını öğrenmeye çalıştı.

50 bine yakın beğeni alan videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Videoda kullanılan mankenin öncesi sonrası görüntüsü ise takipçilerin dikkatini çekti.

Takiçilerden birisi bunun vücudun boğmak anlamına geleceğini, yaşanacak terlemeden dolayı vücutta kabarcıklar oluşabileceğini söyledi. Başka bir takipçi ise olaya daha esprili bir dille yaklaşarak güzel bir gecenin sonunda süreç filmi çözmeye çalışmanın ön sevişmeyi zora sokabileceğini yazdı.



