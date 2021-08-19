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  4. Şaşkına çeviren olay! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarını çaldı

Şaşkına çeviren olay! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarını çaldı

19.08.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

Şaşkına çeviren olay! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarını çaldı

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
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