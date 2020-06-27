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  4. Şaşkınlık veren olay! Tarlada çalışırken üzerine düştü

Şaşkınlık veren olay! Tarlada çalışırken üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bursa İznik'te bir vatandaş, üzerine düşen böceğin, zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa İznik'te çiftçi Hakkı Aydın, kırsal Tacir Mahallesi’ndeki tarlasında çalıştığı sırada üzerine bir ağaçtan örümcek düştü. Örümceğin görünümünden şüphelenip zehirli olabileceğini düşünen çiftçi Aydın, örümceği kavanoz içerisinde muhafaza etti.
Daha sonrasında örümceği araştıran ve veterinere giden Aydın, örümceğin zehirli uğur böceği örümceği (Eresus Cinnaberinus) olduğunu öğrendi.

DOĞAYA SALDI

Aydın, bu örümcek türü ile ilk kez karşılaştığını ifade etti. Daha sonra Aydın, örümceği doğaya saldı.

Kaynak: DHA

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