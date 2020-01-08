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  4. 'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Adana'da, internetteki alışveriş sitesinden anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri profili oluşturan polis ekiplerini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Can G. (22), Mesut T. (29) ve Mehmet T.'nin (20) internet üzerinden alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardıkları oyun konsollarının çalındığı ihbarını aldı. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelinin oyun konsollarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçtiğini daha sonra adresini verdiği apartman girişinde buluştuktan sonra, 'Ben çocuğuma süpriz yapacağım, evim 5'inci katta sen oyun konsolunu bana ver yukarı çıkıp parasını getireyim' dediğini ortaya çıkardı. Bir süre kapı girişinde bekleyen kişilerin asansörle 5'inci kata çıktığını gözetleyen şüphelinin binadan kaçtığı anlaşıldı. Çevrede güvenlik kamerası olmaması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için sitede müşteri profili oluşturup, 'satılık oyun konsolu' ilanı verdi. Bir süre sonra müşteri sandığı polislere mesaj atan şüpheli buluşma adresi verdi. Şüpheli, müşteri sandığı polise, "Sen burada bekle evim 7'nci katta, bana konsolu ver, yukarından parasını getireyim' dedi. Bunun üzerine Ümit S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Ümit S. oyun konsollarını sattığını söyledi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı

(DHA)

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adana dolandırıcı polis

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