Satın alınanlar el yakıyor... Kendi kremimizi kendimiz yaptık! İşte ev yapımı krem tarifi

Güzel ve bakımlı olmak her kadın için önemlidir. Doğal ürünlerle yapabileceğiniz kremler cildinizi beslerken vitamin takviyesi de yapacak ve daha sağlıklı görünmenize yardımcı olacaktır. Kremler, cildi dış etkenlerden korumak ve yumuşak tutmak için üretilen hoş kokulu ve faydalı merhemlerdir. İçerikler arasında yağlı maddeler, koku özleri ve cilde faydalı olacak vitaminler bulunur.

Çoğunlukla vazelin, badem yağı, gliserin, mum ve lanolin ile yapılır. Kremler öncelikle yağlı ve yağsız kremler olarak ikiye ayrılır. Tüm krem çeşitleri cildi korumak ve kurumayı önlemek için üretilmiştir. İçlerinde bulunan yumuşatıcı maddeler, cildi kaplayan ince bir deri tabakası gibi su kaybını önlemeye çalışır.

EV YAPIMI KREM TARİFİ

2 çay kaşığı vazelin, yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı zeytinyağı. Vazelini küçük bir kaseye koyun. Sonra ılık suyla dolu bir kaseye koyun ve eritin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırdıktan sonra ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı buzdolabında dondurun. Donduktan sonra bir kaba aktararak kapağı kapatın. İşte ev yapımı el kreminiz.

