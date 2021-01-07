KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Satın alınanlar el yakıyor... Kendi kremimizi kendimiz yaptık! İşte ev yapımı krem tarifi

Satın alınanlar el yakıyor... Kendi kremimizi kendimiz yaptık! İşte ev yapımı krem tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 07:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Satın alınanlar el yakıyor... Kendi kremimizi kendimiz yaptık! İşte ev yapımı krem tarifi

Krem, daha çok kadınlar için kuşkusuz en önemli cilt bakım ürünü. Yüz, el, vücut, gözler ve ayaklar için birçok çeşidi olan ve kozmetik sektörünün yeni buluşlarla sürekli geliştirdiği kremler, kadın cildini güzelleştirmeye ve gençleştirmeye devam ediyor. Ancak krem fiyatları oldukça pahalı olduğu için kendi kremimizi kendimiz yapmaya karar verdik.

Güzel ve bakımlı olmak her kadın için önemlidir. Doğal ürünlerle yapabileceğiniz kremler cildinizi beslerken vitamin takviyesi de yapacak ve daha sağlıklı görünmenize yardımcı olacaktır. Kremler, cildi dış etkenlerden korumak ve yumuşak tutmak için üretilen hoş kokulu ve faydalı merhemlerdir. İçerikler arasında yağlı maddeler, koku özleri ve cilde faydalı olacak vitaminler bulunur.
Çoğunlukla vazelin, badem yağı, gliserin, mum ve lanolin ile yapılır. Kremler öncelikle yağlı ve yağsız kremler olarak ikiye ayrılır. Tüm krem çeşitleri cildi korumak ve kurumayı önlemek için üretilmiştir. İçlerinde bulunan yumuşatıcı maddeler, cildi kaplayan ince bir deri tabakası gibi su kaybını önlemeye çalışır.

EV YAPIMI KREM TARİFİ

2 çay kaşığı vazelin, yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı zeytinyağı. Vazelini küçük bir kaseye koyun. Sonra ılık suyla dolu bir kaseye koyun ve eritin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırdıktan sonra ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı buzdolabında dondurun. Donduktan sonra bir kaba aktararak kapağı kapatın. İşte ev yapımı el kreminiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyorHerkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor
5 Ocak 2021 Salı günlük burç yorumları5 Ocak 2021 Salı günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

Giysilerinize yanlışlıkla çamaşır suyu mu döktünüz? Endişelenmeyin!

Giysilerinize yanlışlıkla çamaşır suyu mu döktünüz? Endişelenmeyin!

Soğan ve sarımsak suyu çarelerden sadece ikisi

Soğan ve sarımsak suyu çarelerden sadece ikisi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

Diğer Haberler

Süslü şeylere ihtiyaç yok! Akneyi, koyu lekeleri ve kırışıklıkları gideren mucize maske evde bulunan malzemelerle yapılıyor

Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor

Saçları bir ayda uzatıyor! Soğan ve sarımsak suyu çarelerden sadece ikisi

Soğan ve sarımsak suyu çarelerden sadece ikisi

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.