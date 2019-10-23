SAÜ'den iş insanı Haşim Gürdamar'a fahri doktora

Şenpiliç firmasının kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar'a, eğitime katkılarından dolayı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosunca fahri doktora unvanı verildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı ve fahri doktora takdim töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, sadece eğitim alanında değil, sanayi, tarım, turizm ve diğer alanlarda da başarılı olmanın önemide dikkati çekti.

Her konuda başarının hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Nayir, şöyle konuştu:

"Bu başarıda güzel iş birliklerinin önemi var. Üniversitelerimiz yalnızca eğitimdeki başarıyı hedeflemeyecekler aynı zamanda sanayi, ticaret ve turizmle de iç içe olup, onların başarılarını da takip edip o konuda da takdirlerini ortaya koyacaklar. Bizim bu iş birliklerine ihtiyacımız var. Üniversitelerimiz kendi yerleşkeleri içerisinde kalan bir yapıdan sıyrılıp ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanıyla içli dışlı olarak onlara yol gösterici olmalı."

Görev yaptığı ilde böyle bir hayırsever çıkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nayir, şunları kaydetti: