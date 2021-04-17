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Savaşçı 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

17.04.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşçı 5. yeni sezonu ile hayranlarının karşısına çıktı. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve usta oyuncu Ediz Hun'un yer aldığı Savaşçı yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Savaşçı 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Savaşçı 100. son bölüm özeti...

Savaşçı 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Savaşçı dizisi yeni sezonu ile ekranda! Berk Oktay'ın diziden ayrılmasının ardından Tamer Karadağlı Savaşçı kadrosuna dahil oldu. Son bölümde; Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir. Savaşçı 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SAVAŞÇI 100. BÖLÜM ÖZET

Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

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FOX Savaşçı dizisi

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