Savaşın çocukları üniversiteli oldu

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce çoğunluğu Suriyeli yabancı öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenledi.
Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, üniversitenin imkanlarından maksimum düzeyde faydalanmaları amacıyla çeşitli bilgiler verildi.
KİYÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin bulundukları ortama entegrasyonunu güçlendirmek olduğunu belirtti.
Üniversite olarak öğrencilerini sadece istatiksel veri olarak görmediklerini aktaran Şahiner, özellikle Suriyeli öğrencilerin yaşamış olduğu travmatik geçmişi rehabilite etmek, akranlarıyla kaynaşmasını sağlamak ve kültürel etkileşimlerini artırmak adına çaba gösterdiklerini vurguladı.
Şahiner, eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine dönecek olan bu öğrencilerin, gelecekte Türkiye'nin gönüllü birer elçisi olabileceğine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yatırımımızı insan üzerine yapmayı en büyük değer ve kazanç olarak görüyoruz. O yüzden bu öğrencilerin her biri bizim için ayrı ayrı çok önemli. Bu bilinçle öğrencilerimizin üzerine titriyoruz. Uluslararası 550 öğrenci var. Bunlardan 350'si yeni kayıt yaptırdı. Bu sayı istatiksel olarak baktığımızda her sene artmakta. Bunun nedeni de buradaki memnuniyet. Biz daha fazla öğrencinin gelmesini istiyoruz. Çünkü bu sayı ne kadar artarsa biz o kadar üniversite olma hüviyetine kavuşmuş olarak kendimizi göreceğiz. Sınırda bir şehir olmamızdan dolayı bu imkanları en iyi bizim değerlendirmemiz lazım. Bir kısım insanların kriz ve kaos olarak gördüğü bu ortamı, biz nasıl fırsata çeviririz, nasıl lehimize çeviririz ve nasıl bu işten herkes kazançlı çıkar politikası ile hareket ediyoruz."
Üniversitede, 500 Suriyeli ile Malavi, Mısır, Nijer, Siri Lanka, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Afganistan'dan gelen 50 öğrenci eğitim görüyor.
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