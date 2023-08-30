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    4. Savaşta hayatını kaybeden babalarının mezarı başında twerk yaptılar! Tepkiler gecikmedi... 5 yıla kadar hapis cezası

    Savaşta hayatını kaybeden babalarının mezarı başında twerk yaptılar! Tepkiler gecikmedi... 5 yıla kadar hapis cezası

    30.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsimleri açıklanmayan kız kardeşler Ukrayna'yı Vladimir Putin'in işgalci Rus ordusuna karşı savunurken öldürülen babalarının mezarını ziyaret ederken ilginç bir hareket yaptılar. Ülkede savaş kahramanı ilan edilerek diğer şehit askerlerin bulunduğu mezarlığa giden kız kardeşler babalarının mezarı başında twerk yaptı. O anları sosyal medyadan yayınlayınca tepkiler de gecikmedi.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de iki kız kardeş babalarının komik bulacağını söyleyerek mezarı başında twerk yaptıkları anları kaydetti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Ukrayna bayrağı ve çiçeklerle süslenen mezarların arasındaki genç kızların dans ettiği fark edildi. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Polis onları bir saatten kısa bir süre içinde yakaladı ve gözaltına aldı.

    HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYALAR

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    İsmi açıklanmayan genç kızların babalarının doğu Donetsk bölgesindeki Izium yakınlarında öldürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Tugayından bir asker olduğu bildirildi. Polis kimlikleri gizli tutulan iki kızın bir mezara saygısızlıkla suçlanacağını ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini doğruladı .

    SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİLER

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    Sosyal medyadan gelen tepkilerin üzerine kardeşlerden biri açıklama yaparak, “Ben ve kız kardeşimden özür dileriz. Vatanımız için şehit olan her askerimizi onurlandırıyoruz. İzium yakınlarında vefat eden babamızın mezarını ziyaret ettik. Kahramanları karalamak gibi bir niyetimiz olmasa da ne yazık ki bu tarz bir video yayınlamak pek doğru olmadı.Davranışlarımız rahmetli babamızın defin geleneklerine bakış açısını anlamamızla bağlantılıydı, dolayısıyla o zaman yanlış bir şey görmedik ama şimdi pişmanız...” ifadelerini kullandı.  

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    şehit Dans Ukrayna Twerk

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