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Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etmişti! Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti’li Metin Karadoğan oldu

24.03.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den milletvekili adaylığı için istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yerine Ağrı Belediyesi'nde yeni belediye başkanı seçimi yapıldı. HDP'den Tahsin Ok ve AK Parti’li Metin Karadoğan'ın yarıştığı seçimin 3'üncü turunda AK Parti’li Metin Karadoğan Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi.

Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etmişti! Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti’li Metin Karadoğan oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı. 20 AK Parti, 11 HDP'li üyenin bulunduğu meclisteki oylamada, 29 üye hazır bulundu.

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AK Parti’li Karadoğan ile HDP'den Tahsin Ok'un yarıştığı seçimin ilk turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 29 üyeden 20 meclis üyesinin oyunu alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz'ın da katıldığı seçim sonrası Sayan, görevini Karadoğan'a devretti. Karadoğan, üyelere teşekkür ederek, hizmet için çalışacağını söyledi.

(DHA)

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