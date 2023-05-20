Ak Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın sağlık durumuna dair araştırmalar hız kazandı. Eki Ağrı Belediye Başkanı ve 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'den İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsmada Savcı Sayan sağlık durumu nasıl? Ak Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

SAVCI SAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İzmir'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın, Aydın'da kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYI SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı.

Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı.

1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.



