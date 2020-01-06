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  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, şunları kaydetti:

"Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz."

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

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