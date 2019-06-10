HABER

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı net

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin S-400 tavrı net, bu meseleyi bitirdik, defalarca söylendi. S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı ABD'nin bir endişesi var ise biz bunu tartışmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik, yineledik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı net

Selen YALAZ- Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin S-400 tavrı net, bu meseleyi bitirdik, defalarca söylendi. S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı ABD'nin bir endişesi var ise biz bunu tartışmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik, yineledik" dedi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi'nde, 'Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5'inci Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı' programına katıldı. Demir, burada öğrencilerin projelerini inceledikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'KONUŞMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'
Demir, S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin soruya, "Türkiye'nin S-400 tavrı net, bu meseleyi bitirdik, defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe var ise endişenin kaynağı S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı teknik endişe ise biz bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik, yineledik. Ama bu anlamda teknik bir ekip oluşturup, bu konuyu tartışmakla ilgili henüz hiçbir adım atmadı karşı taraf. Biz buna hazırız" dedi. Demir, Amerika ile Patriot füze savunma sistemi müzakerelerinin devam edip etmediğine ilişkin soruya ise, "Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz" dedi.
'İKİ KONU BİRBİRİYLE KARIŞTIRILIYOR'
Demir, F-35'lerin parça üretimlerinin siparişlerinin duracağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "İki konu birbiriyle karıştırılıyor, kasten mi bilgisizlik mi bilmiyorum. Bir; 'F-35 ile S-400 Türkiye’de beraber bulunursa bir risk teşkil eder' iddiası var. Bu iddiayı tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bunu bir kenara koyun; ikincisi ise Türkiye'nin program ortaklığı. Program ortaklığı ile S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. 'Türkiye özgür iradesi ile böyle bir karar alamaz, alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır bu? Türkiye'nin program ortaklığı ile atılacak adımların bizim açımızdan izahı yok, müzakere edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı netSavunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı netSavunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı netSavunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı net

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılarCHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar
Hakaret davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararıHakaret davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Diğer Haberler
Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.