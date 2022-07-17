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  4. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı! 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı! 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi

17.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini ve mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen 'Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi'nin ASELSAN envanterine girdiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı! 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şahin" açıklaması yaptı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mini, mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi, ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip Şahin, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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