Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı! 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şahin" açıklaması yaptı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mini, mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi, ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip Şahin, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mini/Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen #ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.



Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/gCmCpAU9IU — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2022

(DHA)

